Всемирная федерация тхэквондо сняла запрет на проведение международных турниров в России

12:25, 15 сентября 2026, ПАИ

Всемирная федерация тхэквондо отменила ограничения на проведение международных соревнований в России. Об этом сообщила пресс-служба Союза тхэквондо России.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании федерации, состоявшемся в южнокорейском Чхунчхоне.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям снять ограничения в отношении российских спортсменов. При этом вопрос о проведении турниров в России остаётся в компетенции самих федераций.

В конце января Всемирная федерация тхэквондо уже допустила российских и белорусских юниоров, а также взрослых атлетов до участия в международных турнирах с национальной символикой.