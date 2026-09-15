Сергей Маркоч оставил пост главного тренера женской сборной России по водному поло
Сергей Маркоч покинул должность главного тренера женской сборной России по водному поло. Об этом сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта России.
Маркоч возглавлял национальную команду с 2021 года. Под его руководством российские ватерполистки в 2026 году выиграли второй дивизион Кубка мира. На основном турнире команда пробилась в полуфинал, но в итоге заняла четвёртое место.
Маркочу 63 года. Будучи игроком, он дважды завоёвывал бронзу Олимпийских игр, дважды становился бронзовым призёром чемпионатов мира и дважды побеждал на чемпионатах Европы.
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