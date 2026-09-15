Десять великолучан участвуют в Кубке генерального прокурора РФ по стрельбе из лука

10:45, 15 сентября 2026, ПАИ

Десять великолукских спортсменов принимают участие во всероссийских соревнованиях «Кубок генерального прокурора России» по стрельбе из лука. Состязания проходят в Казани, передаёт корреспондент ПАИ.

Всего состязания собрали около 580 лучников из 48 регионов страны. Псковскую область в стрельбе из блочного лука представляют Кирилл Горский, Елена Захаренкова, Кристина Ковалёва, Михаил Николаев, Никита Панов, Даниэль Петрайтис, Владимир Фазанов, Арина Харьковская и Софья Щербакова. В стрельбе из классического лука участвует только Алина Жбанова.

Сегодня, 15 сентября, стартовал квалификационный раунд. Спарринги за медали пройдут 16, 17 и 18 сентября.