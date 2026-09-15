16 команд примут участие в Кубке Пскова по баскетболу

13:05, 15 сентября 2026, ПАИ

16 команд разыграют Кубок Пскова по баскетболу среди мужских и женских команд, сообщили ПАИ в городской федерации баскетбола.

У мужчин за главный трофей поборются 11 команд, разделённых на две подгруппы. В первой группе сыграют «Псковские Барсы», «Элтех», «Дно», «Либерти», «Астамир» и «Анлим-Юниор», а во второй – «Акулы Политеха», «Абсолютное Динамо», «Политехник», «Викинг» и «Анлим». Женский турнир среди команд «ПсковГУ», «Псков», «Остров», «Дно» и «Юность» пройдёт по круговой системе.

Первые игры соревнований пройдут 19 сентября. Розыгрыш Кубка у мужчин откроет матч «Псковских Барсов» и «Анлим-Юниора», а у женщин в этот же день первую игру проведут «ПсковГУ» и «Дно». Всего в рамках стартового уик-энда состоится 12 матчей.