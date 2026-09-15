Астана примет матч за Суперкубок УЕФА в 2028 году
Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на заседании в Салониках принял решение о проведении матча за Суперкубок УЕФА 2028 года в Астане, пишет ТАСС.
Игра состоится на стадионе «Астана Арена».
В этом поединке встретятся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы следующего сезона. Годом ранее, в 2027-м, матч за Суперкубок УЕФА пройдет в Амстердаме на «Йохан Кройф Арене».
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