Астана примет матч за Суперкубок УЕФА в 2028 году

12:35, 15 сентября 2026, ПАИ

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на заседании в Салониках принял решение о проведении матча за Суперкубок УЕФА 2028 года в Астане, пишет ТАСС.

Игра состоится на стадионе «Астана Арена».

В этом поединке встретятся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы следующего сезона. Годом ранее, в 2027-м, матч за Суперкубок УЕФА пройдет в Амстердаме на «Йохан Кройф Арене».