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Спорт

Астана примет матч за Суперкубок УЕФА в 2028 году

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на заседании в Салониках принял решение о проведении матча за Суперкубок УЕФА 2028 года в Астане, пишет ТАСС.

Фото: ПАИ

Игра состоится на стадионе «Астана Арена».

В этом поединке встретятся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы следующего сезона. Годом ранее, в 2027-м, матч за Суперкубок УЕФА пройдет в Амстердаме на «Йохан Кройф Арене».

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