Псковские спортсмены завоевали три медали на Спартакиаде пенсионеров России

11:06, 15 сентября 2026, ПАИ

Псковские спортсмены завоевали три медали на XI Спартакиаде пенсионеров России. Соревнования прошли в Пензе, сообщили ПАИ в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Наталья Полякова завоевала золото в шахматах. Людмила Силина стала бронзовым призёром в дартсе с результатом 313 очков. Иван Фомичев взял бронзу в сдаче нормативов ГТО среди участников старше 70 лет.

Спортсмены из Псковской области выступали в плавании, настольном теннисе, шахматах, лёгкой атлетике, пулевой стрельбе, дартсе и сдаче комплекса нормативов ГТО. По итогам соревнований команда региона заняла 36-е место среди 79 субъектов РФ и третье место среди команд Северо-Западного федерального округа.