Охватить мобильной связью всю Псковскую область планируется к 2024 году

19:43, 23 января 2019, ПАИ

Вся территория Псковской области должна быть покрыта на 100% мобильной связью к 2024 году, этого удастся достичь за счет реализации на территории региона проектов в области цифровой экономики. Кроме того, власти намерены увеличить охват мобильной связью, привлекая механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Дениса Матвеева.

«К 2024 году вся территория региона должна быть покрыта сотовой связью. В чем особенность и сложность - сейчас операторы не идут самостоятельно, чтобы ставить вышки или использовать ВОЛС [волоконно-оптическая линия связи - ПАИ], на данный момент охват мобильной связью Псковской области недостаточный. Совместно с главами муниципалитетов мы разрабатываем карту доступности мобильной связи Псковской области, которая в дальнейшем поможет нам сформировать дорожную карту по развитию сотовой связи в регионе», - сказал Денис Матвеев.

Он также добавил, что в ряде населенных пунктов мобильная связь появится одновременно с интернетом. «В рамках работы по обеспечению населенных пунктов интернетом, будет подводиться канал связи, например, оптоволокно, через него можно всегда установить сотовую связь. Одна из моделей такого ГЧП, когда за счет средств субъекта федерации устанавливается оборудование, то есть вышка, а дальше она используется оператором связи, он может выкупить и ее использовать. Второй вариант - это программа «Сельские советы», когда мы выбираем для подключения населенные пункты, обсуждаем с оператором условия, и он понимает, что ему не нужно ставить вышку, а лишь усилитель сигнала. Ну и самое важное это реализация регионального проекта «Цифровой экономики» - «Информационная инфраструктура», в рамках которого должно быть 97% домашних хозяйств к 2024 году, имеющих широкополосный доступ к сети интернет», - отметил Денис Матвеев.