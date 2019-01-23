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За подложную справку в деле о лишении водительских прав пскович предстанет перед судом

30-летний пскович подозревается в фальсификация доказательств по административному делу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, в его отношении следственный отдел по городу Пскову возбудиил уголовное дело (часть 1 статьи 303 УК РФ).

По версии следствия, 17 сентября при рассмотрении в Псковском городском суде жалобы на решение мирового судьи о лишении водительского удостоверения и наложении административного штрафа за езду в состоянии наркотического опьянения, подозреваемый предоставил через своего представителя подложную справку, согласно которой в момент прохождения медицинского освидетельствования он якобы лечился в одной из московских клиник.

Подозреваемый раскаялся в содеянном, а также подробно рассказал об обстоятельствах приобретения подложного документа. Расследование уголовного дела продолжается.

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