В рейды с полицейскими отправились псковские студенты

20:16, 23 января 2019, ПАИ

Студенты Псковского государственного университета приняли участие во Всероссийской акции «Студенческий десант». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, после инструктажа в УМВД России по Пскову парней и девушек распределили в соответствии с их пожеланиями по службам, в которых им предстоит пройти стажировку. Ребята получили возможность познакомиться, в частности, с особенностями службы участковых уполномоченных, инспекторов по делам несовершеннолетних, дорожных полицейских.

Так, в Пскове группа студентов приняла участие в рейдах с экипажами сотрудников ДПС ГИБДД и патрульно-постовой службы. Они смогли сформировать для себя объективное мнение о специфике полицейской службы и тех проблемах, с которыми стражам порядка нередко приходится сталкиваться в ходе общения с гражданами.

К примеру, во время выезда с нарядами ДПС ГИБДД студентам рассказали, что в настоящее время особое беспокойство вызывают случаи наездов на пешеходов. Кроме того, иные водители зачастую игнорируют требования об использовании ремней безопасности, нарушают правила перевозки детей. Не говоря уже о том, что нередко за рулем оказываются нетрезвые лица.

К сожалению, немало претензий вызывает и поведение пешеходов, которые тоже становятся виновниками ДТП. Отдельные граждане не обращают внимания на сигналы светофоров, не используют в темное время суток светоотражатели. И поэтому сотрудники полиции большое значение придают профилактической работе среди населения.

Добавим, что вместе с представителями студенчества в мероприятиях с полицейскими участвуют и журналисты областных средств массовой информации.