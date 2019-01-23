Пенсия у псковских пенсионеров в среднем увеличилась на 788 рублей

21:01, 23 января 2019, ПАИ

После январской индексации страховая пенсия по старости у псковских пенсионеров в среднем увеличилась на 788 рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского региональого отделения Пенсионного фонда России, в январе начисление и выплата пенсий и социальных выплат, которые находятся в компетенции ПФР, производились вовремя и в полном объеме. Ни в одном из районов Псковской области сбоев в выплате пенсий и пособий не было.

Напомним, с 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 7,05%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2018 года. Размер фиксированной выплаты после индексации составляет 5 тысяч 334,19 рубля в месяц, стоимость одного пенсионного балла – 87,24 рубля.

Дополнительную материальную поддержку (наряду с индексацией пенсии) с нового года получили также неработающие пенсионеры, постоянно проживающие в сельских населенных пунктах и имеющие стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет. Для них была введена 25% надбавка к фиксированной выплате к страховой пенсии по старости или по инвалидности, размер которой составляет 1 тысяча 333 рублей 55 копеек.

В Псковской области с 1 января были увеличены страховые пенсии почти у 156 тысяч неработающих пенсионеров, более 5,5 тысяч из них – это получатели пенсии, имеющие необходимый стаж работы на селе, которым дополнительно повышен размер фиксированной выплаты.

Средний размер страховой пенсии по старости с 1 января 2019 года в результате индексации в Псковской области вырос на 788 рублей и составляет 14 тысяч 136 рублей.

При этом у каждого пенсионера прибавка к пенсии индивидуальная, в зависимости от размера его страховой пенсии. Чем выше приобретённые у гражданина в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, - сумма прибавки к ней после индексации.

Количество получателей федеральной социальной доплаты к пенсии с 1 января 2019 года снизилось в области на 3,6 тысяч и составляет 23 тысячи 312 человек. При этом в течение года минимальный уровень пенсионного обеспечения будет по-прежнему не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе (в Псковской области в 2019 году это 8 тысяч 806 рублей). Если размер пенсии вместе с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами ниже прожиточного минимума, ему устанавливается федеральная социальная доплата к пенсии.

В региональном отделении обращают внимание на то, что у пенсионеров, которые уже получают федеральную социальную доплату к пенсии, индексация может не привести к увеличению получаемой прежде суммы, поскольку социальная доплата к пенсии не подлежит индексации вместе с пенсией.