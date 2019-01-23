Материалы из федерального фонда пространственных данных стали доступны псковичам

20:41, 23 января 2019, ПАИ

На сайте подведомственного Росреестру федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных» (ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД») размещена автоматизированная система поиска метаданных на материалы и данные федерального фонда пространственных данных: цифровые топографические карты открытого пользования масштабов: 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000 и 1:100 000.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Росреестра по Псковской области метаданные раскрывают сведения о признаках и свойствах содержимого или объекта, позволяющие автоматически искать и управлять ими в больших информационных потоках. «Предоставление возможности обратиться к метаданным направлено на повышение качества оказания услуги по получению материалов и данных фонда, делает ее более понятной и удобной для граждан и организаций», - заверили специалисты Росреестра.

Автоматизированная система поиска пространственных данных позволяет проводить поиск по метаданным цифровых открытых карт и планов, содержащихся в фонде, а также заполнять форму заявления об их предоставлении. В частности, система содержит инструмент подготовки такого заявления, обеспечивает контроль заполнения обязательных полей, формы ввода по типу сведений и готовый шаблон заявления в который они вносятся.

Подробное описание системы и руководство пользователя доступны на сайте ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД». На сайте учреждения также размещены метаданные в отношении цифровой картографической продукции, аналоговых географических, экономических, геологических, исторических, учебных карт и атласов на территорию России, стран мира, морей и океанов различных масштабов, тиражных оттисков топографических карт стран, отчетов о создании геодезических сетей специального назначения и каталогов координат пунктов указанных сетей.

Кроме того, в целях предварительного определения заявителями размера платы за предоставление пространственных данных и материалов Фонда на сайте учреждения в разделе «Услуги» – «Федеральный фонд пространственных данных» размещен онлайн-калькулятор, позволяющий рассчитать плату за предоставление цифровых топографических карт по номенклатуре листа, других цифровых и аналоговых карт по размеру листа карты и количеству листов, пунктов государственных геодезических, нивелирных, гравиметрических сетей, результатов аэрофотосъемки и дистанционного зондирования Земли.