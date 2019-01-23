Зампрокурора области проведет личный прием граждан в Новоржеве 31 января
Заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Сергей Левшаков 31 января с 17:00 проведет личный прием граждан в режиме видеоконференцсвязи в прокуратуре Новоржевского района по адресу: Новоржев, улица Карла Маркса, 50, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной прокуратуры.
Для встречи с заместителем прокурора области накануне дня приема необходимо обратиться к прокурору Новоржевского района Сергею Романенкову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.