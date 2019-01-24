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К административной ответственности привлечён руководитель лечебно-оздоровительного комплекса Великих Лук

К административной ответственности привлечён руководитель лечебно-оздоровительного комплекса Великих Лук. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре города, поводом для этого стало нарушение сроков размещения плана закупок и отчётности за 2018 год на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

В результате руководитель комплекса привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 7.32.3 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей.

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