К административной ответственности привлечён руководитель лечебно-оздоровительного комплекса Великих Лук

13:54, 24 января 2019, ПАИ

К административной ответственности привлечён руководитель лечебно-оздоровительного комплекса Великих Лук. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре города, поводом для этого стало нарушение сроков размещения плана закупок и отчётности за 2018 год на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

В результате руководитель комплекса привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 7.32.3 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей.