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Общество

Прокуратура добилась возмещения удержанных страховых взносов в Стругокрасненской школе

Прокуратура Стругокрасненского района по обращению местной жительницы добилась возмещения удержанных страховых взносов в Стругокрасненской средней общеобразовательной школе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований федерального законодательства о дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений, за период 2015-2016 годов образовательное учреждение удержало из заработной платы заявительницы дополнительные страховые взносы на сумму, превышающую фактически перечисленную в НПФ «Лукойл-Гарант».

В этой связи прокурор района в адрес директора учреждения внес представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора были удовлетворены, нарушения закона устранены. Учреждение приняло меры по возмещению не перечисленной суммы дополнительных страховых взносов заявительнице.

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