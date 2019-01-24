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Общество

Возможность предоставления районам средств на организацию перевозок школьников рассмотрит Псковское облсобрание

В закон «Об образовании в Псковской области» предложено внести дополнение, касающиеся финансирования организации бесплатной перевозки школьников, проживающих в одном районе области, а обучающихся в другом. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, соответствующий законопроект, разработанный Комитетом по транспорту и дорожному хозяйству, Советом Собрания включён в проект повестки 28-й сессии регионального парламента, проведение которой назначено на 31 января.

На сегодняшний день на территории области перевозка учащихся в образовательные организации, находящиеся на территории иного муниципального района, обеспечена путём функционирования регулярной межмуниципальной маршрутной сети. Однако федеральный законодатель обязывает субъекты РФ предусмотреть порядок компенсации расходов учредителя муниципальной образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные программы, на организацию бесплатной перевозки обучающихся в данной образовательной организации и проживающих на территории иного муниципального района или городского округа.

В связи с этим законопроект предусматривает предоставление местным бюджетам межбюджетных трансфертов. Выделение районам финансовых средств из областного бюджета произойдёт в случае возникновения ситуации, при которой транспортная доступность муниципальных образовательных организаций по месту жительства обучающихся не будет обеспечена за счёт регулярной межмуниципальной маршрутной сети.

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