Псковская библиотека проводит конкурс чтения и письма по системе Брайля

13:01, 10 ноября 2026, ПАИ

Конкурс чтения и письма по системе Брайля традиционно проводит Псковская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих имени А. А. Бологова в преддверии Международного дня слепых. Об этом ПАИ сообщили в учреждении культуры.

Как отметили в библиотеке, исторически эта дата связана с днём рождения Валентина Гаюи (13 ноября 1745 года) – французского тифлопедагога, который первым приступил к систематическому обучению слепых. Он стоял у истоков создания Парижского национального института слепых во Франции, открыл в 1807 году первую школу для слепых в Санкт-Петербурге.

Международный день слепых отмечается с 1984 года. Этот день призван обратить внимание на проблемы образования и социально-культурного просвещения лиц с глубоким нарушением зрения и использования ими современных технологий.

В этом году конкурс носит статус городского и проводится в двух возрастных категориях: дети и взрослые. «Постоянные участники знают, что обычно мы оцениваем навыки чтения текстов, напечатанных рельефно-точечным шрифтом. В этом году мы решили, учитывая пожелания наших читателей, обратить внимание на письмо», – подчеркнула директор библиотеки Екатерина Ануфриева.

Участники обеих возрастных категорий будут писать текст под диктовку. Проверять тексты на грамотность и пунктуацию будут сразу после написания: каждый участник получит стартовые десять баллов. По одному баллу будет снижено за следующие группы ошибок: перекол / недокол знака; лишний пробел между словами или отсутствие пробела; пропуск букв; зачёркивание; брошенная строка.

Отметим также, что жители Псковской области, организации и учреждения могут подать заявки на Всероссийский конкурс-премию «Безграничные возможности», направленный на развитие инклюзии. Приём заявок продлится до 30 ноября. Участники смогут представить личные истории, проекты и практики, помогающие людям с инвалидностью полноценно участвовать в жизни общества.

Всего премия включает 12 номинаций, объединённых в два направления – «Люди без границ» и «Норма жизни». Первое посвящено личным историям, второе – проектам и практикам в сфере инклюзии. Как подать заявку на конкурс? Организаторы собрали пошаговую инструкцию в карточках.

Региональный этап отбора пройдёт с 1 по 20 декабря 2026 года. Заявки рассмотрят эксперты, не менее половины которых составят люди с инвалидностью. Федеральный этап запланирован с 10 января по 10 февраля 2027 года. По его итогам определят 39 финалистов. Финал конкурса и торжественная церемония награждения состоятся в Москве 21–22 апреля 2027 года.