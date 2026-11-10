Игорь Руденя поблагодарил сотрудников органов внутренних дел за верность долгу

12:50, 10 ноября 2026, ПАИ

Ветеранов и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации поздравил с профессиональным праздником полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя. Поздравление опубликовано на официальном сайте полпреда.

Он отметил, что в этот день мы чествуем мужественных и профессиональных людей, для которых служение народу, охрана правопорядка, защита и безопасность наших граждан стали делом жизни.

«Во все времена сотрудники органов внутренних дел отличались принципиальностью и верой в силу закона. Сегодня особые слова благодарности мы адресуем ветеранам системы МВД за честное и самоотверженное служение Родине, за воспитание новых поколений на традициях патриотизма и верности долгу», – подчеркнул Игорь Руденя.

Полномочный представитель президента РФ в СЗФО обратил внимание, что сотрудники органов внутренних дел слаженно и оперативно решают поставленные задачи по поддержанию общественно-политической стабильности, дают жёсткий отпор преступности и терроризму, борются с нелегальной миграцией, повышают уровень безопасности на дорогах.

«Вы доблестно исполняете свой долг, решая важнейшие служебно-боевые задачи в ходе специальной военной операции. Уважаемые товарищи! Благодарю вас за преданность делу и самоотверженный труд на благо Северо-Запада и всей России! Желаю вам здоровья и новых профессиональных успехов во имя нашего Отечества!» – заключил он.

Отметим, что полицейские не только ведут борьбу с преступностью и следят за порядком на улицах: они всегда готовы прийти на помощь – будь то спасение роженицы, помощь заблудившимся в лесу или тушение пожара. К празднику Псковское агентство информации собрало несколько историй о буднях сотрудников полиции.