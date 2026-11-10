Дом культуры ремонтируют в Красногородске
В Красногородском доме культуры продолжают делать ремонт, сообщило министерство культуры Псковской области в своём канале на платформе MAX. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» и рассчитаны на два года – 2026-й и 2027-й.
Сейчас строители заканчивают кровлю. До конца года приведут в порядок фасад, установят новые окна и двери. В следующем году начнётся внутренняя отделка помещений, обновление инженерных систем и монтаж видеонаблюдения. Отдельно предусмотрено создание доступной среды для маломобильных посетителей.
«В обновлённом Доме культуры станет комфортно и интересно каждому: от детей до старшего поколения. Именно такие места становятся центрами культурной жизни, где рождаются идеи и крепнут семейные традиции», – подчеркнули в министерстве.
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