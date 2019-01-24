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Общество

Выставка «Вышитые истории Надежды Макуха» откроется в Пскове 25 января

25 января выставка «Вышитые истории Надежды Макуха» откроется в Псковском областном Центре народного творчества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе центра.

Отмечается, что проживающая в Острове уроженка Украины Надежда Макуха на высочайшем уровне владеет машинной вышивкой. «Её работы признаны, опубликованы во многих каталогах. Надежда - участник Всероссийских экспозиций декоративно-прикладного искусства, автор множества персональных выставок в Пскове и за его пределами», – рассказали в пресс-службе.

Экспозиция находится в выставочном зале псковского Дома ремёсел (улица Некрасова, 8, 2-й этаж). Начало в 16:00.

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