Выставка «Вышитые истории Надежды Макуха» откроется в Пскове 25 января
25 января выставка «Вышитые истории Надежды Макуха» откроется в Псковском областном Центре народного творчества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе центра.
Отмечается, что проживающая в Острове уроженка Украины Надежда Макуха на высочайшем уровне владеет машинной вышивкой. «Её работы признаны, опубликованы во многих каталогах. Надежда - участник Всероссийских экспозиций декоративно-прикладного искусства, автор множества персональных выставок в Пскове и за его пределами», – рассказали в пресс-службе.
Экспозиция находится в выставочном зале псковского Дома ремёсел (улица Некрасова, 8, 2-й этаж). Начало в 16:00.