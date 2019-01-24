Водитель ВАЗа погиб на дороге Остров - Новоржев

09:48, 24 января 2019, ПАИ

23 января в 9:40 в Островском районе на 5-м километре дороги Остров – Новоржев ВАЗ-2121 врезался в дорожное ограждение и перевернулся. В результате ДТП 66-летний водитель погиб, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД России по Псковской области.

В 16:15 в Пскове у дома № 71 по Рижскому проспекту автобус Yutong сбил 41-летнего мужчину, который, выходя из Nissan Almera, создал помеху для движения транспортному средству. Пешеход госпитализирован.