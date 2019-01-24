0
09:19
Наиболее вероятной причиной пожара в Доме Сафьянщикова в Пскове названо короткое замыкание
13:00
История одного банкротства
11:17
ОЭЗ «Моглино» и SCHNEIDER GROUP проведут совместную презентацию в Санкт-Петербурге
10:36
Горит дом Сафьянщикова на Советской набережной, 9 в Пскове
19:30
В Пустошкинском районе на трассе произошло ДТП с участием двух легковушек
18:15
ДТП на перекрестке улицы Петровской и Рижского проспекта затрудняет движение в сторону центра Пскова
20:28
11 человек пострадали в ДТП на переездах Октябрьской железной дороги в 2018 году
Еще новости
Происшествия

Водитель ВАЗа погиб на дороге Остров - Новоржев

23 января в 9:40 в Островском районе на 5-м километре дороги Остров – Новоржев ВАЗ-2121 врезался в дорожное ограждение и перевернулся. В результате ДТП 66-летний водитель погиб, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД России по Псковской области.

В 16:15 в Пскове у дома № 71 по Рижскому проспекту автобус Yutong сбил 41-летнего мужчину, который, выходя из Nissan Almera, создал помеху для движения транспортному средству. Пешеход госпитализирован.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Наиболее вероятной причиной пожара в Доме Сафьянщикова в Пскове названо короткое замыкание
24 января 2019
Наиболее вероятной причиной пожара в Доме Сафьянщикова в Пскове названо короткое замыкание 2
История одного банкротства
23 января 2019
История одного банкротства 2
ОЭЗ «Моглино» и SCHNEIDER GROUP проведут совместную презентацию в Санкт-Петербурге
23 января 2019
ОЭЗ «Моглино» и SCHNEIDER GROUP проведут совместную презентацию в Санкт-Петербурге
Горит дом Сафьянщикова на Советской набережной, 9 в Пскове
23 января 2019
Горит дом Сафьянщикова на Советской набережной, 9 в Пскове 3
В Пустошкинском районе на трассе произошло ДТП с участием двух легковушек
18 января 2019
В Пустошкинском районе на трассе произошло ДТП с участием двух легковушек
ДТП на перекрестке улицы Петровской и Рижского проспекта затрудняет движение в сторону центра Пскова
17 января 2019
ДТП на перекрестке улицы Петровской и Рижского проспекта затрудняет движение в сторону центра Пскова
11 человек пострадали в ДТП на переездах Октябрьской железной дороги в 2018 году
16 января 2019
11 человек пострадали в ДТП на переездах Октябрьской железной дороги в 2018 году
Великолукский иеродиакон, совершивший ДТП в состоянии опьянения, запрещен в служении
16 января 2019
Великолукский иеродиакон, совершивший ДТП в состоянии опьянения, запрещен в служении 2

Идет загрузка...