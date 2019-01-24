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Общество

Псковская Росгвардия проводит отбор для поступления в военные институты войск нацгвардии

Управление Росгвардии по Псковской области проводит отбор кандидатов для поступления в военные образовательные организации высшего профессионального образования войск национальной гвардии Российской Федерации.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления, отбор проходит в Саратовский военный институт ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской Федерации; Санкт Петербургский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации; Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации; Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации.

Дополнительная информация по телефону: (8112) 73-43-12, 73-43-13.

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