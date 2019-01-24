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Общество

Псковские пенсионеры организуют вечеринку 25 января

25 января региональное отделение Союза пенсионеров России по Псковской области в рамках социального проекта «Псковская Ганза 39 - площадка для европейского партнерства (продолжение)» организует тематическую вечеринку «Возьмемся за руки друзья» для участников проекта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили сами организаторы.

Встреча пройдет в 13:00 в кафе «Дом Бабинина» (Конный переулок, 7а). На мероприятии планируется знакомство будущих волонтеров Международных Ганзейских дней из числа слушателей факультета иностранных языков Университета третьего возраста и студентов Псковского государственного университета.

Задача мероприятия - обеспечение преемственности поколений, обмен опытом, установление дружеских связей в рамках народной дипломатии. Цель проекта - вовлечение в активный образ жизни пожилых людей разных национальностей и конфессий, продолжение подготовки волонтеров к Ганзейским дням.

При реализации проекта «Псковская Ганза 39 - площадка для европейского партнерства (продолжение)» используются средства, выделенные администрацией Псковской области по договору о предоставлении субсидии социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию социального проекта на территории Псковской области, направленного на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации.

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