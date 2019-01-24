Нетрезвых водителей-рецидивистов задержала полиция в Великих Луках и Великолукском районе

12:13, 24 января 2019, ПАИ

В Великих Луках и Великолукском районе задержаны нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, утром 23 января на улице Дьяконова в Великих Луках полицейские остановили «Ауди», которым управлял 25-летний нетрезвый местный житель.

Вечером 23 января по деревне Купуй Великолукского района на автомашине ВАЗ-2106 ехал 65-летний нетрезвый мужчина. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.