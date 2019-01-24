0
13:37
Кинотеатр сети «Синема 5» появится в Пскове
13:14
Псковская область заняла 19 место в рейтинге регионов России с самыми дорогими квартирами в новостройках
13:01
Гдовская развязка Северного обхода Пскова будет готова к Ганзейским дням
11:48
Порядка 60 км региональных трасс Псковской области в этом году передадут в федеральную собственность
11:15
Ситуация в дорожной сфере Псковской области будет системно и планомерно меняться, заявил губернатор
10:03
Возможность предоставления районам средств на организацию перевозок школьников рассмотрит Псковское облсобрание
22:35
VI форум социально ориентированных НКО пройдёт в Псковской области в середине марта
Еще новости
Общество

Четыре бутылки виски украли двое безработных в магазине Порхова

22 января вечером в Порхове неизвестные украли из магазина 4 бутылки виски. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по региону, в краже подозреваются двое безработных 32 и 30 лет. Они дали признательные показания, полиция изъяла похищенное.

Кроме того, в конце декабря 2018 года в деревне Баландино Великолукского района из сарая у дома по улице Школьной были похищены запчасти от мотоцикла, велосипеда, триммера и трактора. Ущерб составил 15 тысяч рублей. Стражи порядка подозревают в этой краже двух 20-летних великолучан. Возбуждено уголовное дело.

С ноября 2018 года по январь текущего в Дедовичах из квартиры дома по улице Интернациональной были похищены металлические печные изделия. Полиция подозревает в этом преступлении 52-летнего гражданина.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Кинотеатр сети «Синема 5» появится в Пскове
24 января 2019
Кинотеатр сети «Синема 5» появится в Пскове
Псковская область заняла 19 место в рейтинге регионов России с самыми дорогими квартирами в новостройках
24 января 2019
Псковская область заняла 19 место в рейтинге регионов России с самыми дорогими квартирами в новостройках
Гдовская развязка Северного обхода Пскова будет готова к Ганзейским дням
24 января 2019
Гдовская развязка Северного обхода Пскова будет готова к Ганзейским дням 1
Порядка 60 км региональных трасс Псковской области в этом году передадут в федеральную собственность
24 января 2019
Порядка 60 км региональных трасс Псковской области в этом году передадут в федеральную собственность
Ситуация в дорожной сфере Псковской области будет системно и планомерно меняться, заявил губернатор
24 января 2019
Ситуация в дорожной сфере Псковской области будет системно и планомерно меняться, заявил губернатор
Возможность предоставления районам средств на организацию перевозок школьников рассмотрит Псковское облсобрание
24 января 2019
Возможность предоставления районам средств на организацию перевозок школьников рассмотрит Псковское облсобрание
VI форум социально ориентированных НКО пройдёт в Псковской области в середине марта
23 января 2019
VI форум социально ориентированных НКО пройдёт в Псковской области в середине марта
О способах хранения продуктов узнали участники клуба «Здоровое питание» псковского Красного Креста
23 января 2019
О способах хранения продуктов узнали участники клуба «Здоровое питание» псковского Красного Креста

Идет загрузка...