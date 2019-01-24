Четыре бутылки виски украли двое безработных в магазине Порхова

12:42, 24 января 2019, ПАИ

22 января вечером в Порхове неизвестные украли из магазина 4 бутылки виски. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по региону, в краже подозреваются двое безработных 32 и 30 лет. Они дали признательные показания, полиция изъяла похищенное.

Кроме того, в конце декабря 2018 года в деревне Баландино Великолукского района из сарая у дома по улице Школьной были похищены запчасти от мотоцикла, велосипеда, триммера и трактора. Ущерб составил 15 тысяч рублей. Стражи порядка подозревают в этой краже двух 20-летних великолучан. Возбуждено уголовное дело.

С ноября 2018 года по январь текущего в Дедовичах из квартиры дома по улице Интернациональной были похищены металлические печные изделия. Полиция подозревает в этом преступлении 52-летнего гражданина.