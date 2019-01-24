«За молитвы» псковичка выманила 200 тысяч рублей у жительницы Новгородской области

10:50, 24 января 2019, ПАИ

«За молитвы» жительница деревни Логозовичи Псковского района выманила у жительницы Новгородской области 200 тысяч рублей, сообщает 53news.ru.

3 мая 2017 года в Великом Новгороде на улице Студенческой псковичка познакомилась с новгородкой. Из беседы мошенница узнала, что у женщины и её дочери есть проблемы в личной жизни. Тогда она предложила помощь и пообещала читать молитвы из «ритуальной книги», но пояснила, что для результата в книгу необходимо вложить пять тысяч рублей. Новгородка поверила новой знакомой и передала ей деньги. Псковичка ушла, но пообещала позвонить и рассказать о результатах.

С 5 мая по 18 июня мошенница встречалась с новгородкой более десяти раз и сообщала, что для завершения ритуала ей снова необходимы деньги. Их всё также необходимо было вкладывать в книгу. Женщина каждый раз передавала деньги от 12,5 до 21 тысячи рублей. 1 июля они встретились снова, но к этому времени деньги у новгородки кончились, поэтому она передала мошеннице из Псковской области золотые кулон, цепочку и серьги. В общей сложности гостья из Псковской области обогатилась за счёт своей жертвы более чем на 200 тысяч рублей. Затем «молитвенница» исчезла.

Новгородский районный суд признал 46-летнюю женщину виновной в мошенничестве. Вину в совершении указанных преступлений осужденная признала в полном объеме. Это, а также другие обстоятельства - ребёнок, помощь больному родственнику, раскаяние, извинения, частичное возмещение ущерба и многое другое - смягчили приговор.

Псковичке назначили 1 год 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. Ей также предстоит вернуть потерпевшей 184 тысячи 897 рублей (иск удовлетворили частично).