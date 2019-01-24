День студента отпразднуют 25 января в ПсковГУ

17:07, 24 января 2019, ПАИ

25 января в Псковском государственном университете традиционно отпразднуют День российского студенчества - Татьянин день, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Празднование начнется с литургии в Троицком соборе, затем состоится молебен. В 14:00 в главном корпусе ПсковГУ пройдёт театрализованное представление «Ковш медовухи во славу студенческого братства». Также в этот день откроется студенческий дискуссионный пресс-клуб, будут работать интеллектуальные клубы, праздник завершится театральным представлением открытого студенческого театра «АХтеатр».

Татьянин день, День российского студенчества — памятная дата в России, а также день в православном и народном месяцеслове. Название дня произошло от имени раннехристианской мученицы Татьяны Римской, память которой совершается в Православной церкви 25 января. После подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского университета Татьянин день стал праздноваться сначала как день рождения университета, а позднее и как праздник российского студенчества. С 2005 года день 25 января в России официально отмечается как День российского студенчества.