Псковский филиал центра «Воин» объявил набор

23:23, 25 августа 2026, ПАИ

Псковский филиал центра «Воин» объявил набор в образовательные программы военно‑спортивной подготовки и патриотического воспитания. К участию приглашают молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет – тех, кто хочет освоить практические навыки, повысить уровень физической подготовки и найти единомышленников. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Для новичков стартует программа «Военно‑спортивная подготовка и патриотическое воспитание. I уровень – стартовый». Занятия начнутся 7 сентября, подать документы можно до 3 сентября. Тренировки будут проходить три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам с 17:00 до 19:00.

Курсанты, которые продолжают обучение, смогут пройти программу «Военно‑спортивная подготовка и патриотическое воспитание. III уровень», а также выбрать одно из специализированных направлений: снайперскую подготовку, применение беспилотных систем в обеспечении национальной безопасности и защиты Отечества либо первую помощь и тактическую медицину. Для этой категории участников занятия организуют по вторникам и четвергам в то же время – с 17:00 до 19:00.

По завершении курса все участники получат сертификат центра «Воин». Обучение бесплатное, занятия будут проходить на базе псковского филиала (Псков, улица Некрасова, 24).

Чтобы зачислиться в программу, нужно лично подать заявление в филиале центра. Участникам младше 18 лет необходимо прийти вместе с законным представителем.

Ранее сообщалось, что курсанты псковского филиала центра «Воин» представили регион на всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки среди детских и подростковых команд.