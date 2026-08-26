Концерт «Свет народных традиций» прошёл в Пскове

00:02, 26 августа 2026, ПАИ

На выставке «Россия начинается здесь» провели концертную программу «Свет народных традиций». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Мероприятие состоялось на главное сцене в Финском парке в Пскове и продемонстрировало культурное многообразие и богатство народных обычаев Псковской области.

В рамках программы были представлены традиции, обряды, передающиеся из поколения в поколение, и творческие номера.

Ранее сообщалось, что в рамках выставки «Россия начинается здесь» прошли презентации четырёх муниципалитетов Псковской области.