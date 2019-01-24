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Общество

Исландские консервы на время были задержаны на границе Псковской области

23 января на российско-эстонской границе в Псковской области в многостороннем пункте пропуска «Шумилкино» приостановлено движение автотранспортного средства, перевозившего партию рыбных консервов «печень трески» общим весом 17,7 тонн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе территориального Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Продукция прибыла из Исландии в адрес предприятия, зарегистрированного в Пскове. Причиной задержания груза стало отсутствие предварительного электронного уведомления госветслужбы Латвии о транзите товара через латвийский порт. После получения предварительного уведомления от ветеринарной службы Латвии ввоз товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза разрешен, груз направлен в пункт назначения.

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