В Псковской области в октябре зацвела сирень и «роза Христа»

19:58, 06 октября 2024, ПАИ

В Псковской области в октябре зацвела сирень и морозники («роза Христа»). О цветущей в Пушкиногорском районе сирени сообщает газета «Пушкиногорский край».

Морозник – весенний первоцвет – неожиданно расцвёл в Стругокрасненском районе. Читательница газеты «Струги» сделала фотографию весенних цветов рядом с урожаем осенних яблок. Существует предположение, что впервые нежные цветы были найдены у хлева, в котором родился Иисус, – отсюда и второе название «роза Христа».

Обычно сирень в Псковской области расцветает во второй половине мая, а морозник показывается из-под снега в начале марта.

Псковское агентство информации писало и о других природных аномалиях: псковичи, например, снимают осенние урожаи клубники и огурцов.