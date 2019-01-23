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Экономика

Ремонт улицы Дьяконова в Великих Луках может быть профинансирован в ближайшие два года

Ремонт улицы Дьяконова в Великих Луках может быть профинансирован в ближайшие два года. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с совещания по вопросу развития региональной сети автомобильных дорог, которое губернатор Псковской области Михаил Ведерников проводит с руководителем Федерального дорожного агентства Андреем Костюком сегодня, 24 января.

И. о. председателя Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Игорь Сильченков рассказал, что средства на эти цели планируется найти в этом году, необходимо порядка 135 млн рублей. Он также заметил, что Великие Луки по ряду критериев не попали в проект «Безопасные и качественные дороги».

По словам Андрея Костюка, если проектно-сметная документация готова, ничего не мешает провести конкурсные процедуры и определить финансирование на 2019-2020 годы.

Игорь Сильченков также добавил, что большая проблема Псковской области - мостовые сооружения. Всего их порядка 111, многие находятся в неудовлетворительном состоянии. Он отметил серьезную проблему в Дедовичах, где требует ремонта мост через реку Шелонь. И. о. председателя комитета уточнил, что проектная документация была готова еще в 2016 году, работы будут стоить порядка 600 млн рублей.

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