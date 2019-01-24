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Общество

Почти 9 километров второго пускового комплекса Северного обхода Пскова построят до конца 2020 года

До 16 декабря 2020 года должны быть построены 8,7 километров второго пускового комплекса Северного обхода Пскова. Об этом заявил и. о. председателя Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Игорь Сильченков в ходе совещания губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с руководителем Федерального дорожного агентства Андреем Костюком по вопросу развития сети автомобильных дорог Псковской области, сегодня 24 января, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Игоря Сильченкова, полная стоимость работ составит порядка 6,9 млрд рублей. Он также рассказал, что в 2016 году в ходе строительства Северного обхода было освоено 400 млн рублей, в 2017 – 300 млн, а в 2018 – около 800 млн рублей.

При этом и. о. председателя Комитета подчеркнул, что строительство моста задерживается и необходимо дополнительное финансирование. Руководитель Федерального дорожного агентства Андрея Костюк заверил, что вопрос финансирования будет решаться.

Михаил Ведерников заявил, что работы по узлу необходимо провести, в том числе и по благоустройству территории. «Точка отсчета - Ганзейские дни», - заключил глава региона.

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