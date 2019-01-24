До 10 градусов мороза ожидается в Псковской области 25 января

15:30, 24 января 2019, ПАИ

25 января в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ветер прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Ночью термометры покажут от -10 до -15 градусов, местами - до -18, днем - до -5…-10 градусов.

Атмосферное давление ниже нормы.