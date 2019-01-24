Псковская область заняла 19 место в рейтинге регионов России с самыми дорогими квартирами в новостройках

13:14, 24 января 2019, ПАИ

Псковская область занимает 19 место в рейтинге регионов России с самыми высокими ценами на квартиры в строящихся жилых комплексах, сообщает компания-составитель перечня ЦИАН.

Псков, в частности, попал в рейтинг благодаря объявлению о продаже квартир в ЖК «ТЭЦ на Великой», сдача которого намечена на 4 квартал 2020 года. Квартира в строящемся доме, переоборудованном из здания ТЭЦ, площадью в 197 кв. метров продаётся за 13,51 млн рублей.

Отметим, что к возведению нового жилого комплекса на берегу Великой в Пскове приступили в 2018 году. Над проектом более года работала команда профессионалов во главе с руководителем петербургского архитектурного бюро «Студия 44» Никитой Явейном. Общий объём инвестиций составит 750 млн рублей.

В рамках проекта объект культурного наследия регионального значения «Электростанция тепловая (ТЭЦ)» 1920 года постройки будет реконструирован и приспособлен под жилую функцию. Также по проекту запланировано возведение ещё трёх малоэтажных домов с коммерческими и жилыми помещениями с атриумом, подземной парковкой и английским садом. В течение нескольких сезонов на территории будущего ЖК велись археологические раскопки, о результатах которых подробно можно прочесть здесь.

На первом месте рейтинга находится московская квартира за 664,03 млн рублей в ЖК «Полянка». Площадь жилья - 266 кв. метров. Сдача запланирован на 2 квартал 2019 года. Топ-20 замыкается квартира в самарском ЖК «Волга» стоимостью в 13,5 млн рублей. Площадь квартиры - 127 кв. метров. Сдача объекта запланирована на 4 квартал 2020 года.

Как показало проведенное исследование, во многих субъектах федерации максимальные ценники на первичном рынке дорогого жилья сопоставимы со стоимостью небольших квартир бизнес-класса в Москве. При этом за цену самой дорогой квартиры в строящемся доме в столице можно приобрести остальные 19 лотов из топ-20 регионов России с самыми высокими ценами в новостройках.

Отметим, что для рейтинга были отобраны проекты, в которых по состоянию на вторую половину января 2019 года продолжаются строительные работы. В каждом из регионов страны был выбран самый дорогой объект, стоимость которого и определила позицию субъекта в рейтинге.