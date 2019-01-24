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Общество

Скрипач Михаил Почекин исполнит пьесы «Великих романтиков» с Псковским симфоническим оркестром

1 февраля в 19:00 в БКЗ Филармонии Псковский симфонический оркестр исполнит произведения «Великих романтиков» со скрипачом Михаилом Почекиным. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Михаил Почекин - лауреат международных конкурсов имени Я. Хейфеца (Вильнюс), имени Р. Липицера (Гориция), имени А. Постаккини (Фермо) и Пабло Сарасате в Памплоне (Испания). Он родился в 1990 году в семье музыкантов, с пяти лет начал заниматься игрой на скрипке и ранними успехами во многом обязан матери. Выпускник музыкальной школы колледжа при Московской государственной консерватории, Высшей школы музыки в Кельне (класс В. В. Третьякова). Параллельно обучался в Высшей школе музыки имени Королевы Софии в Мадриде.  Михаил Почекин - постоянный участник проекта Московской филармонии и Министерства культуры Российской Федерации «Звезды XXI века».

Концерты музыканта проходят в залах Московской и Санкт-Петербургской консерваторий, Концертном зале имени П. И. Чайковского, Концертном зале имени С. В. Рахманинова «Филармонии-2», Концертном зале Мариинского театра, в зале Национальной аудитории в Мадриде, во Дворце музыки в Валенсии, Аудитории в Сарагосе, филармонических залах Мюнхена и Кёльна. Солист сотрудничает со многими именитыми дирижерами и с лучшими оркестрами мира. Музыкант неоднократно становился лауреатом и обладателем специальных призов международных музыкальных соревнований.  По инициативе Мадридской консерватории, сыграл концерт на знаменитой скрипке работы мастера Антонио Страдивари ExBoissier, ранее принадлежавшей Пабло Сарасате.

В Пскове солист исполнит скрипичный концерт Я. Сибелиуса, который называют «одной из лучших симфоний» композитора.  Также в программе концерта прозвучит сочинение британского романтика Эдуарда Элгара Sospiri («Воздух») Адажио для струнного оркестра и арфы, а также автобиографический цикл Густава Малера «Песни странствующего подмастерья».

Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Билеты можно приобрести в кассе или на сайте филармонии. Для зрителей старше 6 лет.

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