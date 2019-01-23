Театральный критик Павел Руднев выступит с лекцией в Великих Луках 9 февраля

13:30, 24 января 2019, ПАИ

9 февраля в 16:00 в Большом зале Великолукского драматического театра состоится лекция помощника художественного руководителя по спецпроектам МХАТ имени А. П. Чехова, кандидата искусствоведения, доцента ГИТИСа, театрального критика Павла Руднева «Как меняется современный театр? Приемы, инструменты, темы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Павел Руднев опубликовал более тысячи статей о театре в различных изданиях: «Знамя», «Октябрь», «Новый мир», «Театр», «Современная драматургия», «Топос». Он активно выступает с лекциями в разных точках мира. В 2018 году вышла его книга «Драма памяти. Очерки истории российской драматургии от Розова до наших дней» - исследование отечественной драматургии с 1950-х годов по настоящее время. В разные годы Павел Руднев выступал экспертом премии «Золотая Маска» и куратором программы «Маска Плюс».

В рамках встречи все желающие смогут задать Павлу Рудневу вопросы.

Вход - по пригласительным билетам. Справки по телефону 3-09-01.