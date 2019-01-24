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Общество

Кинотеатр сети «Синема 5» появится в Пскове

В Пскове в торгово-развлекательном центре Fjord Plaza, построенном напротив гипермаркета «Лента» на Рижском проспекте, появится кинотеатр сети «Синема 5», сообщил Псковскому агентству информации представитель генерального подрядчика Вадим Маркелов.

Фото: cinema5.ru

По его словам, сейчас в помещениях будущего кинотеатра специалисты уже ведут необходимые инженерные и отделочные работы. Вадим Маркелов также отметил, что представители киносети предъявляют собственные технические условия и требования, которые необходимо выполнять. «Все в процессе», - добавил он.

Фото: cinema5.ru

Кинотеатр будет состоять из семи залов: четыре больших и три маленьких. Сеть «Синема 5» уже работает в Санкт-Петербурге, Бузулуке, Волгограде, Казани, Курске, Набережных Челнах, Нижнекамске, Оренбурге, Саратове, Старом Осколе, Уфе, Чебоксарах и Энгельсе.  

«В этом году откроем торговый центр, 100%», - заверил Вадим Маркелов.

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