Команда ГТРК «Псков» стала победителем всероссийского конкурса «ТЭФИ-регион»

22:52, 20 ноября 2026, ПАИ

Команда ГТРК «Псков» с информационной программой «Вести» победила на всероссийском конкурсе «ТЭФИ-регион», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Выпуск новостей признан лучшим в номинации «Ежедневная информационная программа для городов с численностью населения до 300 тысяч».

«Эта победа – не только высокая профессиональная оценка работы редакции, но и важное признание качества региональной журналистики. Программа «Вести-Псков» ежедневно рассказывает о жизни области, о людях, событиях и решениях, которые важны для жителей нашей области», – отметил губернатор.

Церемония награждения прошла в Ярославле. В этом году на конкурс поступило более 600 заявок, к участию было принято 538 работ 194 телекомпаний из 86 городов и населённых пунктов России. Для ГТРК «Псков» это уже вторая статуэтка «ТЭФИ-регион».