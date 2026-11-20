Михаил Ведерников поздравил патриарха Кирилла с 80‑летием

20:40, 20 ноября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников направил поздравление патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в связи с его 80‑летием. В обращении глава региона выразил глубокую признательность предстоятелю Русской православной церкви за его труд, мудрость и особое внимание к Псковской земле.

«Поздравляю патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 80-летием и выражаю искреннюю благодарность и глубокую признательность за непростой труд, мудрость и внимание к нашему древнему православному краю», – говорится в поздравлении.

Михаил Ведерников подчеркнул значимость первосвятительских визитов патриарха для региона: такие поездки неизменно становятся важными духовными событиями для жителей области.

«Первосвятительские визиты святейшего патриарха на Псковскую землю всегда становились значимыми духовными событиями. И в самых важных жизненных вопросах – от восстановления древних монастырей и храмов до развития социальных и благотворительных инициатив – мы неизменно находим поддержку и понимание», – отметил Ведерников.

Особую ценность для псковичей, по мнению главы региона, представляет связь патриарха с Псково‑Печерским монастырём: именно будущий владыка узнал о предначертанном ему монашеском пути.

«Для жителей нашего региона особенно дорого, что предсказание о своём монашеском пути будущий предстоятель церкви получил в Псково‑Печерском монастыре ещё в семилетнем возрасте. На литургии в Великий пост монах Марк накрыл его своей мантией и сказал: «Он будет монахом», – напомнил губернатор в своём канале в MAX.

В завершение Михаил Ведерников пожелал святейшему владыке здоровья, сил и Божией помощи во всех делах и отметил важность молитвенной поддержки патриарха для Псковской земли.