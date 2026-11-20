Более прохладные воздушные массы будет поступать на ​Северо-Запад РФ – синоптики

22:30, 20 ноября 2026, ПАИ

На Северо-Запад РФ циклон будет закачивать более прохладные воздушные массы, поэтому здесь осадки могут переходить в снег, сообщает метеоцентр «Фобос».

Преобладающая дневная температура в северных районах составит −3…+2 градусов, на юге будет немного теплее, днём – до 0…+5 градусов.

Ранее сообщалось, что гололедица прогнозируется в Псковской области 21 ноября.