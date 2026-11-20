В Псковской области стартовало народное голосование «Лучший медицинский работник года – 2026»

23:01, 20 ноября 2026, ПАИ

В Псковской области стартовало народное голосование конкурса «Лучший медицинский работник года – 2026». В нём принимает участие 37 сотрудников государственных медицинских организаций региона, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Десять победителей, набравших наибольшее количество голосов, получат дипломы и сертификаты на сумму 200 тысяч рублей. В этом году выплата увеличена на 50 тысяч рублей.

Губернатор предложил жителям региона принять участие в голосовании и поддержать врачей и средних медицинских специалистов, которые ежедневно заботятся о здоровье пациентов в больницах, поликлиниках, диспансерах и спешат на вызовы скорой помощи



Проголосовать можно до 18:00 27 ноября на сайте.