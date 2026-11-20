В музее-усадьбе Софьи Ковалевской готовят к открытию новые экспозиции

23:34, 20 ноября 2026, ПАИ

В музее-усадьбе Софьи Ковалевской готовят новые залы, которые помогут по-новому взглянуть на детство и начальное обучение женщины-математика. В 2027 году планируют открыть детскую комнату в той части дома, где жила юная Софья, а также классную комнату, где она получала первые уроки. Об этом рассказала заведующая музеем Светлана Никитина в интервью «Первому Псковскому» в программе «Лики Лук».

«Планируем каждый год открывать для наших посетителей что-то новенькое, каждый год удивлять, а может быть, даже и два раза в год. На 2027 год у нас такие планы: открытие детской комнаты именно там, где проживала Софья Васильевна Ковалевская. В этой комнате мы будем рассказывать о её детских годах, как у неё зарождалась любовь к математике, и о детстве XIX века, каким оно было», – рассказала заведующая музеем.

В этих залах покажут не только историю самой Ковалевской, но и атмосферу эпохи: мебель, бытовые предметы, игрушки, подсвечники и даже щипчики для срезания нагара со свечей – те самые мелочи, которые делают прошлое осязаемым.