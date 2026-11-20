Итоги системной работы по повышению доходов регионального бюджета обсудили в Псковской области

21:45, 20 ноября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил итоги системной работы по повышению доходов регионального бюджета с руководителем УФНС России по Псковской области Анной Кутузовой. В совещании также приняли участие заместитель руководителя УФНС Нинель Салагаева и министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев, сообщил глава региона в своём канале в MAX.

За 10 месяцев в бюджеты всех уровней поступило 54,6 миллиарда рублей, из них 37,2 миллиарда направлено в региональную казну. Это на 15 % превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Рост доходов обеспечен в первую очередь за счёт поступлений НДФЛ – это прямое следствие повышения зарплат, включая индексацию МРОТ на 20 %. Также отмечается рост собираемости НДС: он связан с наращиванием объёмов реализации готовой продукции предприятиями обрабатывающей промышленности. Дополнительный вклад в наполнение бюджета внесли налогоплательщики на упрощённой системе – в сферах розничной торговли, строительства и транспорта. Стабильную динамику демонстрируют страховые взносы: за 10 месяцев их поступления превысили 27 миллиардов рублей, темп роста составил 113 %.

Важным фактором положительной динамики стала совместная работа по повышению доходной части бюджета с вовлечением всех муниципалитетов области. В правительстве региона подчёркивают, что стабильное пополнение доходной базы гарантирует экономическую устойчивость и позволяет в полном объёме исполнять социальные обязательства.

Михаил Ведерников поблагодарил участников процесса: «Благодарю коллектив УФНС по Псковской области и лично Анну Леонидовну, а также все ответственные ведомства за эффективную совместную работу. Наша общая задача – сохранить и приумножить этот результат».