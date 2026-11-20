Школу № 9 в Великих Луках ждёт капремонт

22:13, 20 ноября 2026, ПАИ

Школу № 9 в Великих Луках отремонтируют, пишет районная газета «Великолукская правда. Новости».

«Мы практически на старте капитального ремонта. Этого момента мы ждали долгие годы – и вот свершилось: наша школа включена в проект модернизация систем школьного образования на 2027 год. В настоящий момент идёт подготовка к конкурсным процедурам. Основными вопросами в рамках строительных работ у нас будут ремонт крыши, замена старых оконных блоков, ремонт санузлов», – рассказала директор МБОУ СОШ № 9 Наталья Коробова.

Ещё запланированы новый главный вход, который позволит перенести школьный гардероб с цокольного этажа на первый, новые коммуникации, ремонт спортзала и столовой. Любой ремонт означает временные неудобства, и родители учеников, конечно, волнуются, но переменам рады.

«Для меня девятая школа – это не просто школа, это здание с историей. Здесь училась когда-то я. Оканчивала эту школу моя старшая дочь, и уже младшая дочь в выпускном классе. И мы очень рады застать такие значительные перемены. Я думаю, что нам всем стоит немного собраться и вместе пережить капитальный ремонт, чтобы потом ученики пришли в замечательную, отремонтированную, хорошо оборудованную школу», – поделилась мама ученицы школы № 9 Татьяна Шломяк.

Капитальный ремонт проведут в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети», денежные средства выделят из федерального бюджета. На время строительных работ учебный процесс перенесут в бывшее здание начальной школы № 2.