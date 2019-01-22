День открытых дверей в псковском «Воркаут центре» пройдёт 26 января

15:38, 24 января 2019, ПАИ

26 января с 18:00 до 20:00 в рамках международного дня без Интернета пройдёт день открытых дверей в псковском «Воркаут центре» (улица Коммунальная, 19, ДОСААФ), сообщается в группе «Street Workout Pskov» в социальной сети в «ВКонтакте».

Организаторы обещают «позитивную атмосферу и нереальный заряд энергии». В «Воркаут центре» можно будет узнать больше о спортивном движении и познакомиться с направлениями воркаута.

Также всем желающим представится возможность сдать нормативы на разряд по воркауту.