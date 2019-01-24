Минэкономразвития не поддержало новый порядок сдачи на права

16:50, 24 января 2019, ПАИ

Минэкономразвития выступило против изменения действующего порядка сдачи экзаменов на водительские права, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заключение ведомства.

Напомним, 11 января ГИБДД внесла изменения в проект экзамена на получение водительских прав. Основным нововведением стал единый экзамен по вождению вместо разделения на «площадку» и «город». Согласно документу, экзамен, как и раньше, будет начинаться с демонстрации первоначальных навыков вождения, которая будет проводиться на закрытых площадках, автодромах и дорогах с малоинтенсивным движением. После чего тестирование продолжится в условиях городского вождения. Будущий водитель должен будет показать умение делать повороты, обгоны, двигаться на спуске и подъеме, а также на парковке.

В Министерстве считают, что новые правила могут привести к лишним затратам автошкол, а также к слишком высокой нагрузке на инспекторов ГИБДД. Сообщается, что от такого нововведения пострадают уже вложившиеся в оборудование площадок автошколы. Согласно недавно принятым нормативам, каждое такое учреждение должно иметь специально оборудованную территорию площадью не менее 0,24 гектара. В случае же объединения «площадки» и «города» уже понесенные расходы могут не окупиться и обернуться лишь убытками, что больше всего скажется на государственных школах.

В связи с этим инициаторам изменений предложили доработать предложение.