Минэкономразвития не поддержало новый порядок сдачи на права
Минэкономразвития выступило против изменения действующего порядка сдачи экзаменов на водительские права, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заключение ведомства.
Напомним, 11 января ГИБДД внесла изменения в проект экзамена на получение водительских прав. Основным нововведением стал единый экзамен по вождению вместо разделения на «площадку» и «город». Согласно документу, экзамен, как и раньше, будет начинаться с демонстрации первоначальных навыков вождения, которая будет проводиться на закрытых площадках, автодромах и дорогах с малоинтенсивным движением. После чего тестирование продолжится в условиях городского вождения. Будущий водитель должен будет показать умение делать повороты, обгоны, двигаться на спуске и подъеме, а также на парковке.
В Министерстве считают, что новые правила могут привести к лишним затратам автошкол, а также к слишком высокой нагрузке на инспекторов ГИБДД. Сообщается, что от такого нововведения пострадают уже вложившиеся в оборудование площадок автошколы. Согласно недавно принятым нормативам, каждое такое учреждение должно иметь специально оборудованную территорию площадью не менее 0,24 гектара. В случае же объединения «площадки» и «города» уже понесенные расходы могут не окупиться и обернуться лишь убытками, что больше всего скажется на государственных школах.
В связи с этим инициаторам изменений предложили доработать предложение.