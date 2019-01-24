0
18:13
Елена Зиновьева: Премия «Народное признание» - это хороший стимул для созидательных начинаний и стоящих поступков
17:43
«Привет, ивент!» - 24 января (ЗВУК)
17:29
Экс-заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова вышестоящий суд оставил под стражей
17:07
День студента отпразднуют 25 января в ПсковГУ
15:56
Сергей Грахов об обращении с ТКО в Псковской области: Все вопросы решаются точечно и оперативно
13:37
Кинотеатр сети «Синема 5» появится в Пскове
13:14
Псковская область заняла 19 место в рейтинге регионов России с самыми дорогими квартирами в новостройках
Еще новости
Общество

Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области и ПсковГУ заключили соглашение о сотрудничестве

Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области и Псковский государственный университет заключили соглашение о сотрудничестве. Как сообщил Псковскому агентству информации главный врач центра Сергей Никифоров, предметом соглашения является развитие сотрудничества в области научных исследований и мониторинга трансмиссивных заболеваний человека и животных на территории Псковской области.

Цели соглашения - составление прогнозов состояния популяций и численности мелких млекопитающих и членистоногих- носителей и переносчиков возбудителей природно-очаговых болезней, эпизоотологической и эпидемиологической обстановки для Псковской области, а также разработка рекомендаций и мер профилактики трансмиссивных, природо-очаговых заболеваний на территории области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Елена Зиновьева: Премия «Народное признание» - это хороший стимул для созидательных начинаний и стоящих поступков
24 января 2019
Елена Зиновьева: Премия «Народное признание» - это хороший стимул для созидательных начинаний и стоящих поступков
«Привет, ивент!» - 24 января (ЗВУК)
24 января 2019
«Привет, ивент!» - 24 января (ЗВУК)
Экс-заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова вышестоящий суд оставил под стражей
24 января 2019
Экс-заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова вышестоящий суд оставил под стражей
День студента отпразднуют 25 января в ПсковГУ
24 января 2019
День студента отпразднуют 25 января в ПсковГУ
Сергей Грахов об обращении с ТКО в Псковской области: Все вопросы решаются точечно и оперативно
24 января 2019
Сергей Грахов об обращении с ТКО в Псковской области: Все вопросы решаются точечно и оперативно 1
Кинотеатр сети «Синема 5» появится в Пскове
24 января 2019
Кинотеатр сети «Синема 5» появится в Пскове
Псковская область заняла 19 место в рейтинге регионов России с самыми дорогими квартирами в новостройках
24 января 2019
Псковская область заняла 19 место в рейтинге регионов России с самыми дорогими квартирами в новостройках 1
Гдовская развязка Северного обхода Пскова будет готова к Ганзейским дням
24 января 2019
Гдовская развязка Северного обхода Пскова будет готова к Ганзейским дням 3

Идет загрузка...