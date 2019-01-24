Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области и ПсковГУ заключили соглашение о сотрудничестве

17:55, 24 января 2019, ПАИ

Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области и Псковский государственный университет заключили соглашение о сотрудничестве. Как сообщил Псковскому агентству информации главный врач центра Сергей Никифоров, предметом соглашения является развитие сотрудничества в области научных исследований и мониторинга трансмиссивных заболеваний человека и животных на территории Псковской области.

Цели соглашения - составление прогнозов состояния популяций и численности мелких млекопитающих и членистоногих- носителей и переносчиков возбудителей природно-очаговых болезней, эпизоотологической и эпидемиологической обстановки для Псковской области, а также разработка рекомендаций и мер профилактики трансмиссивных, природо-очаговых заболеваний на территории области.