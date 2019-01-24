Консультации по вопросам защиты персональных данных проводит псковский Роскомнадзор

15:02, 24 января 2019, ПАИ

По будням с 15:00 до 17:00 в Пскове специалисты Управления Роскомнадзора проводят консультации по вопросам защиты персональных данных. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, специалисты расскажут о подаче уведомлений об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных и внесении изменений в ранее направленные уведомления. Кроме того, можно будет проконсультироваться по иным вопросам о соблюдении норм законодательства о защите персональных данных граждан Российской Федерации.

Записаться на консультацию можно по вторникам с 15:00 до 17:00 по телефону 33-10-24. Управление Роскомнадзора по региону расположено на улице Советской, дом 49, кабинет №9.