Жительница блокадного Ленинграда из Опочецкого района отмечает день рождения
День рождения отмечает жительница блокадного Ленинграда Светлана Нечаева, которая сейчас проживает в деревне Нижние Дупли Опочецкого района. Об этом ПАИ сообщили в администрации округа.
Светлана Нечаева родилась 26 октября 1939 года. Поздравить именинницу приехала заместитель главы окружной администрации по социальной политике Ирина Лукьяновец. Она вручила Светлане Нечаевой цветы и подарок.
Кроме того, представитель администрации пожелала имениннице крепкого здоровья, бодрости духа, а также внимания и заботы со стороны близких.
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