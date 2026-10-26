Жительница блокадного Ленинграда из Опочецкого района отмечает день рождения

20:06, 26 октября 2026, ПАИ

День рождения отмечает жительница блокадного Ленинграда Светлана Нечаева, которая сейчас проживает в деревне Нижние Дупли Опочецкого района. Об этом ПАИ сообщили в администрации округа.

Светлана Нечаева родилась 26 октября 1939 года. Поздравить именинницу приехала заместитель главы окружной администрации по социальной политике Ирина Лукьяновец. Она вручила Светлане Нечаевой цветы и подарок.

Кроме того, представитель администрации пожелала имениннице крепкого здоровья, бодрости духа, а также внимания и заботы со стороны близких.