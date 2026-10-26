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Общество

Жительница блокадного Ленинграда из Опочецкого района отмечает день рождения

День рождения отмечает жительница блокадного Ленинграда Светлана Нечаева, которая сейчас проживает в деревне Нижние Дупли Опочецкого района. Об этом ПАИ сообщили в администрации округа.

Фото: администрация Опочецкого муниципального округа

Светлана Нечаева родилась 26 октября 1939 года. Поздравить именинницу приехала заместитель главы окружной администрации по социальной политике Ирина Лукьяновец. Она вручила Светлане Нечаевой цветы и подарок.

Кроме того, представитель администрации пожелала имениннице крепкого здоровья, бодрости духа, а также внимания и заботы со стороны близких.

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