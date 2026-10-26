Небольшой дождь и до 14 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 27 октября
Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 27 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Ночью синоптики прогнозируют небольшой дождь, погода днём преимущественно без осадков.
Будет дуть умеренный ветер южных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.
Температура по области ночью составит от +3 до +8 градусов, днём ожидается от +9 до +14 градусов. Атмосферное давление будет низким.
В Пскове ночью пройдёт небольшой дождь, днём существенных осадков не прогнозируется. По данным синоптиков, температура ночью будет от +5 до +7 градусов, днём ожидается от +11 до +13 градусов.
Ранее сообщалось, что на погоду на Северо-Западе России окажут влияние атлантические циклоны.
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